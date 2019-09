Vor einem Jahr in s All gestartet

„Aeolus“ ist vor einem Jahr, am 22. August 2018, vom Weltraumbahnhof Kourou ins All gestartet. Der rund 1,4 Tonnen schwere und 300 Millionen Euro teure Flugkörper der Europäischen Raumfahrtagentur umkreist die Erde in einer Höhe von nur 320 Kilometern. Weil Luftwiderstand und Reibung die Sonde in dieser Höhe bremsen und in den Sinkflug schicken, sind permanente Manöver und Korrekturen der Flugbahn notwendig. Nach vier Jahren im All werde der Treibstoff voraussichtlich aufgebraucht sein und der Satellit in der Erdatmosphäre verglühen.