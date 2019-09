Verletzung am Fuß

Kurz vor Mitternacht kam die gute Nachricht: Die Einsatzkräfte fanden die Jugendlichen in unwegsamen Gelände in Sautens. „Ein Jugendlicher hatte sich eine Verletzung am Fuß zugezogen“, informiert die Polizei. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.