Die Ergebnisse der 10. Etappe:

1. Primoz Roglic (SLO) Team Jumbo 47:05 Min.

2. Patrick Bevin (NZL) CCC Team +25 Sek.

3. Remi Cavagna (FRA) Deceuninck-Quick-Step +27

4. Lawson Craddock (USA) EF Education First +48

5. Nelson Oliveira (POR) Movistar Team +1:02 Min.

6. Pierre-Roger Latour (FRA) AG2R La Mondiale +1:14

Weiters:

20. Hermann Pernsteiner (AUT) +2:27 Min.

132. Felix Großschartner (AUT) Bora - Hansgrohe +6:51



Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Primoz Roglic (SLO) Team Jumbo 36:05:29 Std.

2. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +1:52 Min.

3. Miguel Angel Lopez (COL) Astana +2:11

4. Nairo Quintana (COL) Movistar Team +3:00

5. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +3:05

6. Carl Fredrik Hagen (NOR) Lotto-Soudal +4:59

Weiters:

11. Hermann Pernsteiner (AUT)+8:44

58. Felix Großschartner (AUT) Bora - Hansgrohe +56:49