Die Ex-Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst müssen nach einer durchwachsenen Saison am Mittwoch in Rom erstmals seit Jahren auf der World Tour in die Qualifikation. Beim Saisonfinale in Rom sind im Herren-Bewerb vier ÖVV-Paare dabei, nachdem das bisherige Einladungsformat für diesen Event in einen 5*-Event umgewandelt wurde. Daher bringt Rom auch wichtige Olympia-Qualifikationspunkte.