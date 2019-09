„Niemand will gerne hier sein“

Einige suchen Schutz in Notunterkünften. Vicky Iorio ist mit ihrer 98 Jahre alten Mutter in eine solche Unterkunft in der Nähe von Daytona Beach geflüchtet. „Niemand will gerne hier sein“, sagt sie. „Aber sie machen es so schön, und sind so herzlich.“ Iorio hat auch ihre zwei Katzen mitgebracht. Andere haben Hunde, Vögel, Hamster dabei.