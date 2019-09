Ohne Barrieren

Das Schloßberg Museum wird ein „populäres Museum“ werden, sagt der Direktor des GrazMuseum Otto Hochreiter. Barrierefrei in jeder Hinsicht soll es sein: voll rollstuhlgerecht, ohne benötigtes Vorwissen und mit einem Eintrittspreis von nur zwei Euro. So will man auch die Grazer dazu anregen, öfter vorbeizuschauen.