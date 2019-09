Staus sind in der Steiermark ohnehin eher die bittere Regel denn die Ausnahme. So weist die Stau-Bilanz im Sommerreiseverkehr des ÖAMTC unser Bundesland auf Rang drei aus - 16,5 Prozent aller Staus in Österreich bildeten sich in der Steiermark, mehr waren es nur in Tirol ( 25,8) und Salzburg (16,6). Der Gleinalmtunnel war bei den Transitrouten sogar bundesweit Engstelle Nummer eins.