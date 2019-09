Beim Zusammenstoß mit einem Zug der Graz-Köflacher-Bahn, kurz GKB, ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag ums Leben gekommen. Der Unfall geschah auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Graz. Der Lenker des Autos, der sich alleine im Fahrzeug befand, erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.