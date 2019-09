Es ist schon wieder was passiert: Vor dem Pariser Kunstmuseum Centre Pompidou ist ein Werk des britischen Graffiti-Künstlers Banksy gestohlen worden. Die Diebe nutzten offenbar eine Säge, um das Sprühbild an der Rückseite eines Parkschildes herauszuschneiden, teilte das Centre Pompidou am Dienstag mit. Und das, obwohl das Graffito eigens mit Plexiglas vor gierigen Händen geschützt worden war. „Wir sind nicht die Besitzer des Werks“, sagte ein Museumssprecher, dennoch sei der Diebstahl der Polizei gemeldet worden.