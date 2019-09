Außerplanmäßige Umkehr einer AUA-Maschine am Dienstag kurz nach dem Start vom Flughafen Wien-Schwechat Richtung Los Angeles: Als plötzlich an Bord ein „ungewöhnlicher Geruch“ auftrat, entschied sich die Besatzung der Boeing 777-200ER aus Sicherheitsgründen, wieder zum Abflughafen zurückzukehren. „Die Landung in Wien erfolgte problemlos“, so AUA-Sprecherin Tanja Gruber.