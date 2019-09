Auf Holzpalette ausgerutscht

Der 44-Jährige dürfte auf der feuchten Holzpalette ausgerutscht sein und stürzte ca. 50 cm tief vom fahrenden Anhänger auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am linken Fuß zu. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.