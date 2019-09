Es klingt unappetitlich, aber es wirkt: Bei der Stuhltransplantation wird möglichst frischer Stuhl eines gesunden Menschen mit Kochsalzlösung verdünnt und gefiltert. Dann wird er im Rahmen einer Darmspiegelung in den Verdauungstrakt eingebracht. „Nach neuesten Erkenntnissen könnten Patienten mit Diabetes, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und mit Lebererkrankungen von dieser Therapie profitieren“, erklärt Herbert Tilg, Direktor der Klinik für Innere Medizin I in Innsbruck. Tilg gehört zu den führenden Fachleuten in Europa und hat die am Donnerstag beginnende Tagung mit Medizinern aus aller Welt nach Innsbruck geholt.