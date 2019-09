In dreiwöchiger Vorlaufzeit waren 18 Bohrlöcher mit rund 13 Metern Länge in den Felsen an der „Urfahrwänd“ an der Donau unterhalb den Pöstlingbergs getrieben worden. In sie verlegten die Sprengmeister im Auftrag der Asfinag 220 Meter Sprengschnüre und 42 Kilogramm Sprengstoffpatronen. „Das war nicht leicht, denn sie mussten die Arbeiten am steilen Hang angeseilt verrichten“, sagt Projektleiter Franz Sempelmann. Am Dienstag, nachdem die Straße gesperrt worden war, knallte es. Kontrolliert landeten Hunderte Kubikmeter Gesteinsbrocken in der vorgesehenen Fallgrube. Nach 20 Minuten wurde die Verkehrssperre aufgehoben.