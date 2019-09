Fünf Jahre ist es her, dass Johann Krois in seinem Garten in Wien-Simmering eine Bananenstaude gepflanzt hat. Die Musa basjoo gilt als eine der ungewöhnlichsten exotischen Pflanzen, die hierzulande im Freien überwintern kann. Heuer trägt Krois’ Arbeit - nicht nur sprichwörtlich - zum ersten Mal Früchte. „Dank“ des Klimawandels.