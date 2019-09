Greta Gerwig, Oscar-nominiert für „Beste Regie“ und „Bestes Originaldrehbuch“ für „Lady Bird“, präsentiert mit „Little Women“ ihr neuestes Werk - und erweist sich damit abermals als kraftvolle Interpretin weiblichen Selbstverständnisses. In den Hauptrollen begeistert ein eindrucksvolles Ensemble: Saoirse Ronan („Lady Bird“), Emma Watson („Die Schöne und das Biest“), Florence Pugh („Fighting with my Family“) und Eliza Scanlen („Sharp Objects“) sowie Oscar-Preisträgerin Meryl Streep („Die Verlegerin“), Laura Dern („Big Little Lies“), Timothée Chalamet („Call me by Your Name“), Louis Garrel („Saint Laurent“), James Norton („Hampstead Park -Aussicht auf Liebe“), Bob Odenkirk („Better Call Saul“) und Chris Cooper („Im August in Osage County“).