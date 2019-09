Anfang Juni wurde auf der E3 in Los Angeles das Comeback des Echsen-Fledermaus-Duos „Yooka-Laylee“ für PC und Konsole bekanntgegeben, jetzt als Veröffentlichungstermin der 8. Oktober fixiert, wie Entwickler Playtonic Games per neuem Trailer mitteilte. In „The Impossible Lair“ („Das unerreichbare Versteck“) verschlägt es die Helden, die 2017 in einem 3D-Jump‘n‘Run ehemaliger Rare-Mitarbeiter ihr Debut feierten, in ein 2D-Abenteuer auf den Spuren von „Donkey Kong“.