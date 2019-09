Die Helligkeit beziffert Acer mit 300 Lumen, der Mini-Beamer wird also wohl nur in abgedunkelten Räumen gut funktionieren. Inhalte werden von Android- oder iOS-Geräten kabellos oder verkabelt via HDMI entgegengenommen. Auch USB-Datenträger werden erkannt. Neben der Beamer-Funktion kann Acers C250i auch als Bluetooth-Box mit zweimal fünf Watt Leistung oder als Reiseakku für das Handy zweckentfremdet werden. Auf den Markt kommt der C250i Ende des Jahres. Kostenpunkt: 1100 Euro.