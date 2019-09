„Gemeinden sollen finanziell und organisatorisch entlastet werden. Das haben wir beim letzten Gemeindegipfel so festgelegt“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Mit der Juristin Barabara Zechmeister stellt das Land ab sofort eine Datenschutzbeauftragte für Gemeinden kostenlos zur Verfügung. Bisher haben die Kommunen dem Gesetz entsprechend diese Personen selbst gestellt oder die Aufgaben über Verträge an externe Unternehmen ausgelagert. Jetzt können die Gemeinden direkt mit dem Land eine Vereinbarung abschließen und damit die Dienstleistung kostenlos in Anspruch nehmen.