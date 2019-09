Hausärzte-Mangel als großes Problem

Als großes Problem in der Gesundheitspolitik erkennt Rendi-Wagner den Hausärzte-Mangel speziell in entlegenen Regionen. Entgegenwirken sollen hier die Länder mit entsprechenden Förderungen, wenn sich ein Mediziner bereit erklärt, sich in einer abgelegenen Gegend niederzulassen. Seitens des Bundes sollen während des Studiums Stipendien vergeben werden, für die sich im Gegenzug angehende Ärzte verpflichten, nach Erreichen des Doktorgrads zumindest für fünf Jahre einen Kassenvertrag anzunehmen.