Startschuss! Am 21. September steigt der erste Happy Fit Linzathlon, der mit 15 Hindernissen ein Laufspektakel der Sonderklasse bietet. „Der Teamspirit steht dabei im Vordergrund, denn wenn es einmal schwierig wird, dann hilft eine fremde Hand der anderen“, weiß Veranstalter Andreas Mauerhofer, der mit der „Beat the City“-Serie nach Graz und Innsbruck auch Linz in einen spaßigen Hürdenlauf verwandelt. Für 20 „Krone“-Leser wird das ein ganz besonderer Run auf die Medaille, sie haben nämlich die Chance auf einen der begehrten Startplätze!