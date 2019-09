Während Titelverteidiger USA bei der Basketball-WM in China nach einem Overtime-Zittersieg über Ex-Vizeweltmeister Türkei vorzeitig in der zweiten Gruppenphase der Top 16 steht, hat es für Deutschland eine historische Blamage gesetzt! Der WM-Dritte von 2002 verlor am Dienstag in Shenzhen 68:70 (39:37) gegen die Dominikanische Republik und kann damit nur noch bestenfalls WM-17. werden.