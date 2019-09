Die Auswahl der in London mit großem Orchester aufgenommenen Stücke ist extrem geschmackssicher: aus dem Pop „Caroline, No“ von Brian Wilson von den Beach Boys, „River Man“ von Nick Drake oder „No Return“ von Hyndes Ex-Mann Ray Davies (The Kinks); aus dem Jazz die Instrumentals „Naima“ (John Coltrane) und „Meditation On A Pair Of Wire Cuts“ (Charles Mingus). Und dann noch die Balladen des Great American Songbook: etwa der Sinatra-Klassiker „I‘m A Fool To Want You“ oder „I Get Along Without You Very Well“ von Hoagy Carmichael.