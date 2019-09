Konkurrenz durch Apple Pay

Im April hat der amerikanische Elektronikriese Apple auch in Österreich seine Bezahlfunktion Apple Pay freigeschaltet. Kunden können damit in Geschäften mit dem iPhone oder der Apple Watch bezahlen. Dafür muss eine Kredit- oder Bankomatkarte einer Bank auf dem Smartphone „hinterlegt“ werden. Vom Start weg Kooperationspartner in Österreich sind die Erste Bank/Sparkassen und N26. Die Bank Austria will Apple Pay auch bald anbieten.