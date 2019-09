Stein des Anstoßes für die Prüfung des Rechnungshofs war die Überschreitung der gesetzlichen Obergrenze für Parteispenden durch die FPÖ. Strache und Ex-Klubobmann Johann Gudenus hatten ja im Ibiza-Video eine mögliche Umgehung des Rechnungshofes (RH) durch Spenden an Vereine ausführlich erläutert. Obwohl man sich nach dem Auffliegen des Skandals bei den Freiheitlichen bemühte, alles sauber ausschauen zu lassen, sieht der RH Zweifel bezüglich einer möglichen Umgehung nach wie vor nicht ausgeräumt. Eine Meldung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) werde daher in den nächsten Tagen erstattet, hieß es am Dienstag.