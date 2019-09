Am Montagabend kam es in einer Wohnung einer 43-Jährigen in Salzburg-Lehen zu einem Brand. Die Ursache dürfte laut laut Polizei brennendes Fett gewesen sein. Die 43-Jährige versuchte das brennende Fett mit Wasser zu löschen. Dadurch vergrößerte sich das Feuer. Die Berufsfeuerwehr Salzburg konnte den Brand löschen. Die 43-Jährge und ihre beiden Kinder wurden zur vorsorglichen Untersuchung von der Rettung in das LKH Salzburg gebracht.