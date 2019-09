Aus und vorbei! Der Deutsche Alexander Zverev musste bei den US Open nach dem Achtelfinale die Segel streichen. Der Weltranglistensechste verlor in New York gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 2:6, 4:6 und 3:6. Nach der Partie ging Legende Boris Becker mit seinem Landsmann hart ins Gericht.