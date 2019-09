Die Seite, die sich für einen solchen Mindestlohn ausspricht, argumentiert damit, dass die Lohnentwicklung der vergangenen Jahre unterdurchschnittlich war, jedoch die Preise für Mieten, Nahrungsmittel & Co. gestiegen sind. Eine Anhebung der Löhne wäre eine gerechtfertigte Maßnahme. Ein weiteres Argument für den Mindestlohn ist, dass der Faktor Arbeit in Österreich noch immer zu hoch besteuert sei. Mit 55 Prozent an Abgaben auf Arbeit liegt Österreich auf Platz drei in der EU.