Neuer Trend: „Plantfluencer“ erobern nun das Netz

Während sich Influencer in Supermärkten, Bars oder Stränden versuchen, sich möglichst perfekt in Szene zu setzen, werden bei „Plantfluencern“ Zimmerpflanzen zum Statussymbol. Ihre Feeds sind voll mit Philodendren, Rosen oder Efeu. #PlantParenthood ist mittlerweile sogar einer der beliebtesten Hashtags. In Österreich ist die Szene noch überschaubar. Eine der wohl bekanntesten „Plantfluencer“ ist Iwona Laub. Die Instagram-Seite der Wienerin ist voll mit Pflanzen-Motiven und Naturlandschaften.