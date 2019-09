Ein alkoholisierter Mopedfahrer hat in der Nacht auf Dienstag in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) versucht, vor der Polizei zu flüchten. Der 53-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er keinen Helm trug und teilweise auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war. Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung des Mopedlenkers auf. Für den Verdächtigen endete die Fahrt im Krankenhaus.