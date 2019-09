Ihnen schießt schon die erste Frage durch den Kopf, die Sie ihm gerne stellen möchten? Sie möchten den Prater aus der Perspektive des Praterinsiders erleben? Die Kronen Zeitung schickt Sie mit etwas Glück mit Stefan Sittler-Koidl in den Prater - im Rahmen einer exklusiven Praterführung können Sie hinter die Kulissen schauen, sich von einigen Fahrgeschäften direkt selbst überzeugen und all Ihre Fragen an den Praterexperten stellen.