Sporting Lissabon, Gegner des LASK in der Europa League, hat am späten Montagabend noch drei Offensivspieler verpflichtet. Ex-Real-Stürmer Jese Rodriguez (26) wechselte per Leihvertrag von Paris Saint-Germain nach Lissabon, von Everton kam ebenfalls leihweise der kongolesische Flügelspieler Yannick Bolasie (30).