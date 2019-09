Gefährlicher Vorfall im Tiroler Lechtal: Ein Hubschrauber verlor, wie die Polizei erst am Dienstag bekannt gab, bereits am vergangenen Freitag bei einem Transportflug in Holzgau eine Metalltreppe. Glück im Unglück: Der Flug führte über unverbautes Gebiet, das Gestell schlug auf einem Feld auf. Verletzt wurde niemand.