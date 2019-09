Very amused statt not amused - das war die Queen bei einem kleinen Zwischenfall während ihres Sommerurlaubs auf Schloss Balmoral in Schottland, der sich laut ihres Sicherheitsbeauftragten Richard Griffin vor einigen Jahren ereignet haben soll. Damals traf Elizabeth in Begleitung ihres Bodyguards nämlich bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen in Aberdeenshire auf eine Gruppe US-amerikanischer Touristen.