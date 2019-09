Toter bei Stierhatz in Cuellar

Erst Ende August war es im zentralspanischen Ort Cuellar nahe Segovia sogar zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, als ein 62-jähriger Mann beim Stiertreiben durch die Stadt von einem Bullen aufgespießt worden war. Der Mann war an der Brust und am Hals durch mehrere Hornstöße so schwer verwundet worden, dass er keine Überlebenschance hatte.