Der LASK hat heuer sogar an der Champions League geschnuppert, Ried ist noch immer ein Zweitliga-Top-Team, der FC Blau-Weiß Linz, der FC Juniors OÖ und der SK Vorwärts Steyr haben sich in der Bundesliga etabliert. Weshalb man behaupten darf: Seriensieger Ried wird heuer mehr denn je um die Titelverteidigung kämpfen müssen. Und die Herren der Schöpfung generell um ihre Fans, verwies doch das Aspacher Frauen-Power-Duo Lena Briglauer/Elisabeth Hartl in der Trainer- bzw. Ab-Regionalliga-Kategorie das angeblich starke Fußball-Geschlecht im letzten Jahr jeweils auf Platz zwei.