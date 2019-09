Real-Angebot?

Und was war eigentlich mit den Angeboten von Real Madrid? Die Königlichen sollen 100 Millionen Euro plus die Spieler Gareth Bale, Keylor Navas und James Rodriguez geboten haben. PSG habe aber auch das Angebot des Champions-League-Rekordsiegers abgelehnt, „weil die Bedingungen für einen Verkauf nicht erfüllt wurden“, hieß es in der „L‘Equipe“. Die Marca schreibt aber nun: Real hätte nicht einmal ein konkretes Angebot abgegeben, will nächsten Sommer lieber Neymars jüngeren Teamkollege Kylian Mbappe loseisen.