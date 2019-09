Den Stars wie Tom Brady, von seinen Fans als GOAT („greatest of all time“) geadelt, hat EA Sports Spezialfähigkeiten namens X-Factors spendiert. Klingt übernatürlich. Ist es in gewisser Weise auch. In der NBA hätte der Kommentator vielleicht euphorisch „He is on fire!“ ausgerufen. Nachdem ein Ziel im Spiel erreicht wurde, etwa eine besondere Passleistung, wird beispielsweise ein Wurf garantiert nicht von der Defense abgefangen.