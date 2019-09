In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 3. September 1992 feiert das Musical „Elisabeth“ im Theater an der Wien Premiere. Die Kritiken sind niederschmetternd, doch das Publikum liebt „Elisabeth“ auf Anhieb und macht das Musical zum internationalen Hit, dessen Erfolg bis heute anhält.