Während das Amazonas-Gebiet in Flammen aufgeht, muss sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro seiner persönlichen Gesundheit widmen. Da er sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten müsse, hat er seine geplante Teilnahme an einem Amazonas-Gipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Region beginnend am Freitag abgesagt, ließ ein Regierungssprecher wissen.