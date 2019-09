Die Profi-Skirennläuferin mit kenianischen Wurzeln, welche derzeit in der Steiermark lebt, möchte sich im Ski-Weltcup etablieren und konnte schon Erfolge verzeichnen, etwa in der Jugend Olympiade in Lillehammer 2016 oder im Weltcup Super G. Die Klagenfurter Werbeagentur „Najera“ soll für das Ski-Ass nun exklusiv sämtliche Marketingaufgaben übernehmen.