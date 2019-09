Torjäger Falcao wechselt zu Galatasaray Istanbul

Indes setzt Radamel Falcao seine Karriere bei Galatasaray Istanbul fort. Der wechselwillige Kolumbianer verlässt die AS Monaco und unterschrieb am Montag beim türkischen Fußball-Meister. Bei seiner Ankunft in Istanbul am Sonntagabend war Falcao von tausenden Anhängern umjubelt worden. Für Monaco erzielte der 33-jährige Torjäger seit seinem Wechsel von Atletico Madrid 83 Tore in 139 Spielen.