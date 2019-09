Rund 50 Meter Höhenmeter stürzte ein 54-jähriger Deutscher am Montag bei einer Wanderung über steiles Gelände ab. Der Mann war gemeinsam mit einer Gruppe von der Olperer Hütte in Richtung Friesenberghaus unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Seine Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.