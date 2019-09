Er werde weiter ein entsprechendes Tempo an den Tag legen und voranschreiten, denn wenn die Sozialdemokratie in Zeiten wie diesen reüssieren und Volkspartei bleiben wolle, könne man nicht alles beim Alten lassen, spielte Dornauer auf die herben Verluste der roten Parteifreunde bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland am vergangenen Wochenende an. Es gehe aber auch darum, eine gewisse Breite zu symbolisieren. Er wolle nicht „versehentlich“ ein „One-Man-Show“-Image nach außen entstehen lassen.