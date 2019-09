Die Klubs der Deutschen Bundesliga haben für einen Rekordsommer in Sachen Transfersummen gesorgt! Serienmeister Bayern München, Dortmund und Co. steigerten die bisherige Bestmarke von 577 Millionen Euro aus dem Sommer 2017 nach Berechnung der Deutschen Presse-Agentur in diesem Jahr deutlich auf 698,85 Millionen für 156 neue Profis - ohne die Gebühren für 27 weitere Leihspieler.