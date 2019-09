Am 4. Februar 2000 hat Wolfgang Schüssel Neuland beschritten - und zwar unterirdisch. Weil nämlich am Wiener Ballhausplatz derart massiv gegen die gerade gebastelte schwarz-blaue Regierung protestiert wurde, musste der damalige ÖVP-Chef seine Ministermannschaft unter der Erde zur Angelobung in die Hofburg führen.