Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Reschenstraße in Ried im Oberinntal. Ein 30-jähriger Deutscher geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, streifte ein entgegenkommendes Auto und kollidierte in Folge frontal mit einem Klein-Lkw. Drei Personen wurden schwer verletzt, die Straße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.