Tankstellenbesitzer erstattete Anzeige

Noch während der Amtshandlung zeigte der Geschäftsführer einer Tankstelle in Aistersheim den Diebstahl von Treibstoff an. Durch Aufnahme der Überwachungskamera stellte sich heraus, dass genau die Insassen dieses Wohnwagengespannes an der Tankstelle tankten, ohne zu bezahlen. Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Da sie für den Wohnwagen keine gültige Zulassung vorweisen konnten wurde zudem eine Sicherheitsleistung eingehoben.