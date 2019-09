Auch in anderen Ortschaften wird gerast. In St. Johann will die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Polizei nun verstärkt gegen Temposünder vorgehen. „Die Beschwerden von Anrainern über illegale Straßenrennen haben sich gehäuft“, sagt Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP). Die Szene gebe es schon länger. Jetzt hätten die Probleme jedoch zugenommen.