Standortgarantie als leere Versprechung?

1967 in den Dienst gestellt, sind aktuell noch zwölf Stück der Uralt-Hubschrauber in Aigen stationiert. Die Wartung ist nur mühsam und kostenintensiv zu bewerkstelligen – 2023 ist dann definitiv Schluss, sind die Hubschrauber nicht mehr flugfähig. Im Herbst des vergangenen Jahres gab Mario Kunasek, freiheitlicher Verteidigungsminister a. D., quasi eine Standortgarantie für Aigen ab, in dem er erklärte, die Finanzierung der neuen Helikopter sei gesichert. Doch dann kam Ibiza. „Und für uns bedeutete das wieder nur leere Versprechungen“, schüttelt der Ortschef den Kopf.