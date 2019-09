Gegen 13.30 Uhr ging bei Feuerwehr und Polizei der Alarm ein. In einem abgelegenen Waldstück in Uderns beim so genannten Steinbruch war ein Brand ausgebrochen. Ein Rastplatz stand in Flammen. „Die Feuerwehr konnte eine in Vollbrand stehende Sitzbank samt deren Holzdach und Plastikplane schnell löschen“, informiert die Polizei.